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“Hele 2 Nisan’ı görelim”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili bazı kulüp yöneticilerinin yaptıkları açıklamaların yersiz ve zamansız olduğunu belirtirken, Bilim Kurulu’nun 2 Nisan’da yapacağı toplantıdaki tavsiyelerinin önemli olduğunu kaydetti.

“Hele 2 Nisan’ı görelim”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, liglerin ne zaman başlayacağı ile ilgili bazı kulüp yöneticilerinin yaptıkları açıklamaların yersiz ve zamansız olduğunu belirtirken, Bilim Kurulu’nun 2 Nisan’da yapacağı toplantıdaki tavsiyelerinin önemli olduğunu kaydetti.

27 Mart 2020 Cuma 19:34
“Hele 2 Nisan’ı görelim”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını nedeniyle süresiz ertelenen liglere verilen aranın ne zaman biteceği ile ilgili süreç hakkında yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre değerlendirme yapacaklarını söyledi. Özdemir, bu bağlamda Bilim Kurulu’nun 2 Nisan’da yapacağı toplantının çok önemli olduğunu kaydetti.

Bazı kulüp yöneticilerinin liglerin geleceğine yönelik yaptıkları yorumların yersiz ve zamansız olduğunu belirtirken, “Biz kimseyle bu konularda bir şey konuşmuyoruz. Bizim temennimiz, ligin oynanıp, tamamlanması. Hele 2 Nisan’ı bir görelim, ondan sonra yeni bir değerlendirme yaparız.

Bu sadece bizim vereceğimiz bir karar değil. Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre oturup, yeni bir yol haritası belirleriz. Şu anda olmayan ihtimaller üzerine polemik üretip, bunun üzerinden toplumu gerecek değerlendirmeler yapmak yersiz olur.

Bu işin birçok tarafı var. Kulüpler var, futbolcular var, taraftar var, yayıncı kuruluş var. Ama biz daha hiçbir şey konuşmadık. Her şeyin iyi olmasını bekliyor ve diliyoruz. Sis bulutlarının dağılmasından sonra sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Şu anda polemik üretecek yaklaşımlar ve açıklamaların içinde olmamalıyız” şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bilim Kurulu’nun 2 Nisan’da yapacağı toplantıdan sonraki tavsiyelerinin önemli olduğuna dikkat çekerken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, “Bilim Kurulu, sorun bazlı çalışır ve sadece öneride bulunur. Gerisi ilgili kurumların tasarrufundadır” ifadelerini kullanmıştı. (Spor Servisi)

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