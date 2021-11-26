Hekimoğlu hazırlıkları tamam

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No'lu Saha'da saat 11.00'de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Kıvanç Kaya, Muhammet Fettahoğlu, Abdulhamit Yıldız ve Mehmet Gürkan Öztürk katılmazken, Berkay Can Değirmencioğlu ise takımdan ayrı özel çalışma yaptı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. İkinci bölümde kanat organizasyonları üzerine özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar son bölümde ise yarı sahada taktik çift kale maç ve serbest oyun ile antrenmanı tamamladı.

Bu antrenman ile Hekimoğlu Trabzon maçı hazırlıklarının Çorum etabını tamamlayan Çorum FK, dün saat 14.00'de karayolu ile Trabzon'a hareket etti.

(Rıfat KARA)

