“Hedefimiz yine üst sıralar”

Osmancık Belediyespor’un başında uzun yıllardır antrenörlük yapan Ümit Gökgöz, yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Altyapıdan A takıma bir çok oyuncu kazandırarak Osmancık’a voleybolu sevdiren genç antrenör Ümit Gökgöz, yeni sezonda da altyapı ağırlıklı kadro ile mücadele edeceklerini söyledi. Geçen sezon A takıma yükselen 10 oyuncunun bu sezonda devam ettiğini belirten Gökgöz, “Bu sezonda 10 oyuncunun yanı sıra A takıma 3-4 sporcu daha kazandırmayı düşünüyoruz. Bu sporcularımız ile birlikte bu sezon önemli işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Osmancık Belediyespor olarak bizim her zaman hedefimiz puan sıralamasında üst sıralara oynamaktır. Bu sezon da böyle olacaktır. Osmancık’ın gençlerine yatırım yapma fikrinden hiçbir zaman vazgeçmedim. Genç sporcular bizim geleceğimiz. Onların sayesinde de Osmancık’ta voleybol bu noktaya gelmiştir. Çorum’da gençler ve yıldızlar kategorisinde devamlı şampiyon olan bir altyapıya sahibiz. Bu şampiyon sporcularımızı A takıma yerleştirerek verdikleri emeğin karşılığını almalarını sağlıyoruz” dedi.

Osmancık Belediyespor’da yetişen bir sporcunun ahlaklı ve çalışkan olduğunu da belirten genç antrenör, “ Bu doğrultuda yetiştirdiğimiz çoğu sporcumuz üniversitelere yerleşti. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu sezona gelirsek grubumuzun yapısı belli. Genelde tüm takımlar altyapı ağırlıklı takımları ile mücadele edecekler. İlk maçımızı 25 Ekim’de evimizde Fatsa Halk Eğitim ile oynayacağız. Biz Fatsa dahil tüm rakiplerimizle başa baş mücadele edecek güçteyiz. Geçen sezon da altyapı ağırlıklı bir kadromuz vardı. Buna rağmen birçok takıma karşı iyi mücadele örneği sergiledik. Ligin gidişine göre ve yönetimimiz onay verirse 2-3 tecrübeli isim takviye etmeyi planlıyoruz. Şimdiden tüm takımlara sakatlıksız ve sağlıklı bir sezon diliyorum” ifadelerine yer verdi.

(Spor Servisi)