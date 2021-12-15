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“Hedefimiz Avrupa”

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Erkekler Masa Tenisi Süper Ligi’nde mücadele eden ve Antalya’da düzenlenen 2.Etap müsabakalarında 4’te 4 yaparak sezonun ilk yarısını 3.sırada tamamlayan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün hedefini şampiyonluk olarak açıklarken, “Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil etmek istiyoruz” dedi.

Spor 15.12.2021, 19:47
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“Hedefimiz Avrupa”

2.Lig’de mücadele eden Erkek Voleybol Takımının da hedefinin şampiyonluk olduğunu yineleyen İsmail Yağbat, “İlk etapta 1.Lig’e yükselmeyi hedefliyoruz. Ana hedefimiz ise Çorum’a Efeler Ligi heyecanını yaşatmak. Çorum’da voleybol kültürünü oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye olarak sporla ilgili önemli yatırımlar yaptıklarına dikkat çekerken, masa tenisi branşında hedeflerinin Avrupa kupalarında mücadele etmek olduğunu söyledi.
Dün, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’la birlikte ÇORUM HABER’i ziyaret eden ve Spor Yönetmenimiz Hüseyin Aşkın ve spor muhabirimiz Rıfat Kara ile sohbet eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, sporla ilgili ileriye dönük çok güzel projelerinin olduğunu söyledi.

MASA TENİSİNDE AVRUPA KUPALARINI HEDEFLİYORUZ
Öncelikle, geçtiğimiz hafta sonu Antalya’da düzenlenen Masa Tenisi Süper Ligi 2.Etap Müsabakalarında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 4’te 4 yapıp ilk yarıyı 3.sırada bitirdiğine dikkat çeken İsmail Yağbat, “Masa tenisi sporcularımız bu sezon da büyük başarılara imza atıyorlar. Raketlerimiz, Fenerbahçe, Antalyaspor, Tokat Belediyesi Plevne ve Yalova Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 4-1 yenerek ilk devreyi 15 puanla 3.sırada tamamladılar.
Masa tenisinde hedefimiz büyük. Avrupa kupalarında mücadele edip Türkiye’yi temsil etmek istiyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Elde ettikleri başarılardan dolayı,  teknik heyetimiz ve sporcularımızı tebrik ediyoruz.
Büyük hedefler koyarken, altyapımızı da güçlendireceğiz. Önümüzdeki günlerde, düzenleyeceğimiz turnuvalarda yeterli gördüğümüz sporcuları altyapımıza kazandıracağız” şeklinde konuştu.

ÇORUM’A EFELER LİGİ HEYECANINI YAŞATMAK İSTİYORUZ
Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün çok iyi bir sezon geçirdiğini da kaydeden İsmail Yağbat, “Masa tenisinde olduğu gibi, voleybolda da iddialıyız. 2.Lig’deki takımımız gayet iyi bir sezon geçiriyor ve ilk yarıyı zirve ortağı olarak tamamladı. 
Voleyboldaki hedefimiz bu yıl 1.Lig’e yükselmek. Bu yolda, kadromuza önemli takviyeler yapıyoruz. Pasör çaprazının transferini bitirdik. 1-2 önemli takviye daha yapacağız. Yapacağımız takviyelerle daha da güçlenip 1.Lig’e yükselmeyi hedefliyoruz. Büyük bir aksilik olmazsa, Allah’ın izniyle 1.Lig’e çıkacağımıza inanıyoruz.
Masa tenisinde olduğu gibi, voleybolda da, altyapı için seçme yapacağız. Güçlü bir altyapıyla ana hedefimiz Çorum’a Efeler Ligi heyecanını yaşatmak. Çünkü orası farklı bir vitrin ve Çorum’un da bu vitrindeki yerini almasını istiyoruz. Bugün, Efeler Ligi’nin Tokat’a kattıklarını hep birlikte görüyoruz. Tokat’ta bir voleybol kültürü var artık. Neden Çorum’un da Efeler Ligi’nde takımı olmasın. Biz, bunu da başarmak ve Çorum’da voleybol kültürünü oluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

BADMİNTONDA LOKOMOTİFİZ
Salon sporlarında, lokomotifi oldukları branşlardan birinin badminton olduğunu da kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Badmintoncularımız da büyük başarılara imza atıyorlar. Katıldığımız her turnuvadan madalya getiriyoruz, birçok milli sporcumuz var. Bu spor branşında bölgenin üzerindeyiz. Arkadaşlarımız çok iyi çalışıyorlar, hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

PROFESYONELLİĞİN ÖTESİNDE BİR EMEK VERİLİYOR
Çorum Belediyesi olarak, sporla ilgili çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve büyük hedefler belirlediklerini da kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, bu noktada profesyonelliğin ötesinde bir emek verdiklerine vurgu yaptı. Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile birlikte yaptıkları çalışmalarda, Çorum sporuna önemli katkılar sağladıklarını dile getiren Yağbat, “Bizde mesai kavramı diye bir şey yok. Büyük fedakârlıklar yaparak, profesyonelliğin ötesinde emekler vererek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii, biz böyle çalışırken, Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’ın desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Ayrıca, yaptığımız bu güzel çalışmaları kamuoyuna sunan basın kuruluşlarına da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
(Hüseyin AŞKIN)

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