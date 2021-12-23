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“Hedefimiz, Afyon’u yenip ilk yarıyı 37 puanla bitirmek”

Spor 23.12.2021, 19:28
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“Hedefimiz, Afyon’u yenip ilk yarıyı 37 puanla bitirmek”

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, dün U19 takımıyla yaptıkları çift kale maçından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, bu hafta Afyonspor’la deplasmanda oynayacakları maçı kazanıp sezonun ilk yarısını 37 puanla bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Afyon’un zor bir deplasman olduğunu ancak galibiyet için oynayacaklarını kaydeden Ahmet Yıldırım, “Afyonspor’la aynı puandayız ve averajla bir basamak üzerinde yer alıyoruz. Zor bir maç olacak. 
Çorum FK olarak tam bir aile olduk.  Taraftarımızın da bunun farkına varması beni gelecek adına umutlandırıyor.  Afyonspor’u Allah nasip ederse yenip, ilk yarıyı 37 puanla bitirmek istiyoruz.  
Dediğim gibi, Afyon zor bir deplasman.  Hava şartları da pek müsait değil gibi. Orada da sanırım maç günü bizi karlı ve soğuk bir hava bekliyor. Ama daha önce sakatlarımızda olduğu gibi, şimdi de hiçbir bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Kazanıp devreye rahat bir şekilde girmek istiyoruz” dedi.
GİTMEK İSTEYENE DUR DEMEM
Kerem Pala, Sabrican Vural Mertcan Aşçı’nın kiralık verilecek olmalarıyla ilgili de konuşan Ahmet Yıldırım, “Tüm oyuncularımdan memnunum. Normal şartlarda kimseyi göndermek istemiyorum. Ama bildiğiniz üzere, Kerem, Sabrican ve Mertcan gitti. Oyuncuların gelişim göstermediği yerde gidip oynamaları çok daha doğru. Bu 3 oyuncumuz kendileri bize gelip “Hocam burada biz oynayamayacağız. Teklifler de var, gidebilir miyiz” dediler, biz de müsaade ettik. Gitmek isteyene dur demeyiz.
Kalbiyle, gönlü ile burayı seven, burada olmak isteyen oyuncular devam etmek isterim. Ben huzurlu bir ortamda çalışmak isterim. Kafasına gitmeyi koyan oyuncuya “kal” deme şansım yok” şeklinde konuştu.
KAMP ÇORUM’DA OLABİLİR
İlk yarının son maçını Pazar günü Afyonspor’la deplasmanda oynayacak olan Çorum FK’nın devre arası hazırlık programı henüz netleşmezken, kırmızı-siyahlı ekibin kamp çalışmalarını Çorum’da yapabileceği belirtildi.
Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, Afyonspor maçından sonra takıma 3 gün izin vereceklerini belirtirken, 30 Aralık’ta Çorum’da toplanıp, ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi. 
Otel fiyatlarının çok pahalı olduğuna dikkat çeken Ahmet Yıldırım, “Afyonspor maçının ardından takıma 3 gün izin vereceğim. 30 Aralık’ta tekrar tesislerimizde toplanacağız. Kamp yerimiz şuan için belli değil. İlk etabı Çorum’da geçirmeyi düşünüyoruz. Malum son günlerde Dolar, Euro arttığı için otel fiyatları çok pahalı. Kulübümüzün de durumunu düşünüp tartmak lazım. Bizim tesisimiz çok iyi. Süper Lig’de bile böyle tesisi olmayan kulüpler var. O yüzden fiyatlardan dolayı kampa gidemezsek eğer tüm hazırlıklarımızı Çorum’da yaparız. Ankara veya İstanbul’dan hazırlık maçı oynayacak takımlar bulur günü birlik gider geliriz. 
Ama dediğim gibi programımız şuan net belli değil” dedi.
(Rıfat KARA)
 

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