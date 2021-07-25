“Hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız”
Çorum FK’nın büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Murat Yıldırım, imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, transferinin gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederken, Başkan Fatih Özcan’ın belirlediği “Rota Kupa” hedefine ulaşmak için, takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Spor 25.07.2021, 18:54
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Murat Yıldırım’ın, sosyal medyada yaptığı açıklama şöyle:
“Sevgili Çorum FK taraftarları; transferimin, memleketimin takımına gerçekleşmesi için büyük bir çaba gösteren Başkanımız Fatih Özcan, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve sosyal medyadan büyük sevgilerini dile getiren tüm taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.
Gösterilen alakaya layık olmak için tüm takım arkadaşlarım ile birlikte, başkanımızın koyduğu ‘Rota Kupa’ hedefine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız”
(Hüseyin AŞKIN)
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