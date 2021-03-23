“Hedefe bir adım daha yaklaşmak istiyoruz”

Ligdeki her maçın zor olduğunu kaydeden Taşdemir, sıkıntılı günler yaşayan Kahramanmaraşspor’un da rahatlamak istediğini belirterek, “Kahramanmaraş son iki maçı sıkıntılı kaybetti. Sarıyer’de iki farklı üstünlükten maçı verdiler. Orta sıralarda 1-2 maç kazanarak rahatlamak istiyorlar. Bu saatten sonra bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Yakaladığımız, ucuna kadar geldiğimiz hedefe yaklaşma konumunu korumak ve bir adım daha öteye götürmek istiyoruz.

Yedi haftada 17 puan topladık, ilk defa averajla bir basamak çıktık. Bu bile bizim için pozitif enerji oldu.

Bundan sonraki maçlarda alacağımız her 3 puanda 2-3 rakibi birden altımıza alacak pozisyona geldik. Grupta iddiasız takım yok. Kahramanmaraş da alt sıralardan kurtulmak için puan almak isteyecek. Bizim hedefimiz belli, rakip kim olursa olsun, kazanarak buna ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

