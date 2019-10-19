TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Yeni Çorumspor 9.hafta maçında yarın en yakın takipçisi Tarsus İdmanyurdu’nu konuk edecek.

Son 3 maçını kazanarak puan cetvelinin 3.sırasına yerleşen Yeni Çorumspor’da alacakların ödenmesi, cezalı oyuncu olmaması ve sakatların da iyileşmesiyle moraller en üst seviyede. Bu doğrultuda hedef mutlak galibiyet olarak belirlendi. Tarsus İdmanyurdu’nu da yenerek ilk 3’teki yerini iyice sağlama almak isteyen Yeni Çorumspor bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayacak.

Yeni Çorumspor gibi ilk 5 mücadelesi veren Tarsus İdmanyurdu’nda ise moraller bozuk. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Başkent Akademi’ye yenilerek yara alan Mersin ekibi, zorlu Çorum deplasmanından puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.

18 puanlı 3.sıradaki Yeni Çorumspor’la 15 puanlı 4.sıradaki Tarsus İdmanyurdu arasında yarın Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Saat 14.30’da başlayacak maçta Filiz’in yardımcılıklarını da yine İstanbul bölgesinden Hakan Yoldaş ve Ufuk Uğurlu yapacak. İstanbul bölgesinden Ozan Ergün ise maçın dördüncü hakemi olacak.

(Hüseyin AŞKIN)