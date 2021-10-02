Hedef belli, tam yol ileri
İlk 4 haftada 6 puan toplamasına rağmen kaybettiği 6 puanla da şampiyonluk yarışında geride kalan Çorum FK, bugün Serik Belediyespor’la oynayacağı maçı kazanarak galibiyet seri başlatmak ve artık ligi domine etmek istiyor. 6’şar puanı bulunan iki takım arasında bu akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak kritik karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Can Cengiz yönetecek.
2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 5.hafta maçında bugün sahasında Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’la karşılaşacak.
İlk 4 haftada topladığı 6 puana karşılık 6 puan da kaybeden Çorum FK, Serik Belediyespor maçını kazanarak galibiyet serisi başlatmak ve artık ligi domine etmek istiyor. Bu doğrultuda, tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.
Zorlu maç öncesinde, yine önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Umut Kaya, Burak Çalık ve Berkay Can Değirmencioğlu’nun yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Batuhan En bugünkü maçta forma giyemeyecekler.
Çorum FK gibi, 6 puanı bulunan Serik Belediyespor ise Çorum’a puan için geldi. Antalya temsilcisi, geçtiğimiz hafta sahasında Sarıyer’i yenmemin moraliyle mücadele edeceği Çorum FK maçında en azından 1 puan almanın hesaplarını yaparken, sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz, Furkan Yaman ve Ahmet Atik bugünkü maçta forma giyemeyecekler.
6’şar puanı bulunan Çorum FK ile Serik Belediyespor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Can Cengiz yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Can Cengiz’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Sefa Özcan ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Batuhan Bayar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Karagümrük
|8
|14
|6. Hatayspor
|7
|13
|7. Konyaspor
|7
|13
|8. Alanyaspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|7
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Altınordu
|8
|10
|10. Manisa FK
|7
|9
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|6
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Athletic Bilbao
|8
|13
|7. Barcelona
|6
|12
|8. Real Betis
|7
|12
|9. Valencia
|7
|11
|10. Osasuna
|7
|11
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|7
|0