Hedef belli, tam yol ileri

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 5.hafta maçında bugün sahasında Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’la karşılaşacak.

İlk 4 haftada topladığı 6 puana karşılık 6 puan da kaybeden Çorum FK, Serik Belediyespor maçını kazanarak galibiyet serisi başlatmak ve artık ligi domine etmek istiyor. Bu doğrultuda, tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Zorlu maç öncesinde, yine önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları süren Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Umut Kaya, Burak Çalık ve Berkay Can Değirmencioğlu’nun yanı sıra, kırmızı kart cezalısı Batuhan En bugünkü maçta forma giyemeyecekler.

Çorum FK gibi, 6 puanı bulunan Serik Belediyespor ise Çorum’a puan için geldi. Antalya temsilcisi, geçtiğimiz hafta sahasında Sarıyer’i yenmemin moraliyle mücadele edeceği Çorum FK maçında en azından 1 puan almanın hesaplarını yaparken, sakatlıkları bulunan Atakan Cangöz, Furkan Yaman ve Ahmet Atik bugünkü maçta forma giyemeyecekler.

6’şar puanı bulunan Çorum FK ile Serik Belediyespor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Can Cengiz yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Can Cengiz’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Sefa Özcan ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Batuhan Bayar da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)