Hazırlıklar tam gaz

Çorum FK, şampiyonluk mücadelesi vereceği 2021-2022 Sezonunun hazırlıklarını Bolu’da sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, kamp programı çerçevesinde dünü tek antrenmanla geçirdi.

Önceki gün çift antrenman programı uygulayan Çorum FK, dünü tek çalışma ile geçirdi. Teknik direktör Aykan Atik nezaretindeki Çorum FK, saat 18.00’de 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Ankara Demirspor’la çift kale maç yaptı. Çift kaleyi, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan ile Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın da izledi.

Kırmızı-siyahlılar, bugün yapacakları çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecekler.

(Hüseyin AŞKIN)