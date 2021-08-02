Hazırlıklar tam gaz

Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen sabah ve akşam antrenmanlarına sakatlığı devam eden Muhammet Fettahoğlu katılmazken, diğer sakat futbolcular ise fizyoterapist Semihcan Aydın nezaretinde takımdan ayrı çalıştı. Sabah 09.00’da gerçekleşen günün ilk antrenmanı ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde kanat organizasyonlarına yönelik bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar şut çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Akşam saat 18.00’de gerçekleşen günün son antrenmanı ise gruplar halinde hafif koşular ile başlarken, çabukluk ve kuvvet çalışması ile devam etti. Son bölümde taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

