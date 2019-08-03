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Hazırlıklar tam gaz!

Yeni Çorumspor’da ikinci etap hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Hazırlıklar tam gaz!

Yeni Çorumspor’da ikinci etap hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 00:56
Hazırlıklar tam gaz!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Yeni Çorumspor, dün çift idman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen günün ilk antrenmanı saat 08.00’de Tesisler 1 No’lu Saha’da yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan sabah antrenmanı gruplar halinde yapılan çabukluk ve kuvvet çalışması ile sona erdi. Yine Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen akşam antrenmanı ise düz koşular ile başlarken, bireysel kuvvet çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada topla taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Yeni Çorumspor’da hazırlıklar bugün yapılacak çift antrenman programı ile devam edecek.

(Ömür SOYTEMİZ)

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