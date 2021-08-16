Hazırlıklar sürüyor

Bolu'da devam eden üçüncü etap hazırlıklarında Kırmızı-Siyahlılar dün çift kale maç ile günü tamamladı.

Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde saat 18.00'de gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Muhammet Fettahoğlu katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan oyuncular ise takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde 3.Lig takımı Hacettepe ile çift kale maç yapan Kırmızı-Siyahlılar maçın ardından yaptığı açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK'da hazırlıklar bugün yapılacak antrenmanlarla kaldığı yerden devam edecek. (Rıfat KARA)