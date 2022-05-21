Haydin güreşlere!

Çorum Belediyesi tarafından, her yıl geleneksel olarak, Nazmi Avluca Sahası’nda düzenlenen Yağlı Güreşler, bu yıl, “Tevfik Kış Geleneksel Yağlı Güreşleri” adıyla, bugün Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda yapılacak.

Pandemi nedeniyle, 2 yıldır yapılamayan yağlı güreşler için, Çorum Belediyesi’nin spordan sorumlu başkan yardımcısı İsmail Yağbat başkanlığında organizasyon komitesi oluşturuldu. Komitede, Ubeydullah Ahıskalı, Osman Fatih Gümüş, Bülent Özdoğan ve Nadir Solak da üye olarak yer alıyorlar.

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda, saat 10.00’da başlayacak organizasyonda, baş, başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak, tozkoparan, teşvik-1, teşvik-2, minik-1 boy ve minik-2 boy olmak üzere 14 kategoride müsabakalar yapılacak.

Karadeniz’in Kırkpınarı diye anılan güreşlerde, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil gibi birçok Kırkpınar şampiyon olmuş ünlü pehlivanlar er meydanına çıkacak.

Güreşlerde, dereceye giren güreşçilere, toplamda 392 bin 650 lira para ödülü verilecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tüm Çorumlular, güreşleri izlemek üzere Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’na davet edildi.

(Hüseyin AŞKIN)

