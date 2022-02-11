Haydi efeler play-off aşkına

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 17.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü play-off yolundaki en ciddi rakibi Ziraat Bankkart ile Ankara’da karşı karşıya gelecek. Çorum temsilcisi bu maçı kazanması veya 3-2 kaybetmesi halinde bile son hafta maçlarının sonucuna bakmaksızın Anadolu Voleybol’un ardından Play-Off’a yükselen ikinci takım olacak. Ziraat Bankkart’ın 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise Play-Off bileti alan ikinci takım son hafta maçlarının ardından belli olacak. Pazar günü iki takım arasında Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma 15.30’da başlayacak. Karşılaşma Türkiye Voleybol Federasyonu’nun youtube kanalı Voleybol Tv’den canlı olarak yayınlanacak.

(Rıfat KARA)

