Haydi efeler play-off aşkına
Pazar günü Ankara’da Ziraat Bankkart ile karşılaşacak olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bu kritik maçtan puan veya puanlar çıkarması halinde son hafta maçlarına bakmaksızın adını Play-Off’a yazdıran ikinci takım olacak.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 17.hafta maçında Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü play-off yolundaki en ciddi rakibi Ziraat Bankkart ile Ankara’da karşı karşıya gelecek. Çorum temsilcisi bu maçı kazanması veya 3-2 kaybetmesi halinde bile son hafta maçlarının sonucuna bakmaksızın Anadolu Voleybol’un ardından Play-Off’a yükselen ikinci takım olacak. Ziraat Bankkart’ın 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise Play-Off bileti alan ikinci takım son hafta maçlarının ardından belli olacak. Pazar günü iki takım arasında Ankara Beştepe Voleybol Spor Salonu’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma 15.30’da başlayacak. Karşılaşma Türkiye Voleybol Federasyonu’nun youtube kanalı Voleybol Tv’den canlı olarak yayınlanacak.
(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Gençlerbirliği
|23
|29
|10. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|11. Boluspor
|20
|27
|12. Tuzlaspor
|21
|27
|13. Keçiörengücü
|22
|27
|14. Menemen Belediyespor
|22
|26
|15. Bursaspor
|22
|24
|16. Kocaelispor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. Arsenal
|22
|39
|6. M. United
|23
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|21
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|53
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11