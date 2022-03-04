Haydi Efeler, 1.Lig aşkına

Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde, Konya ve Sivas’ta düzenlenen Play-Off yarı final grup maçları tamamlanmasından sonra, heyecan cumartesi günü Konya’da başlayacak ve 1.Lig’e yükselecek takımların belli olacağı final grubu karşılaşmalarıyla devam edecek. 1.Lig’e yükselme mücadelesi veren Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ilk maçını cumartesi günü, ikinci maçını ise pazar günü oynayacak.

Konya’da düzenlenen play-off yarı final B grubundaki üç maçını da kazanıp, finale grup birincisi olarak yükselen Çorum Belediyesi, Osmaniye İstiklal Ortaokulu, Bursa Karacabey Belediye ve Ankara Anadolu Voleybol ile birlikte, 2.final grubunda mücadele edecek.

1.grupta ise, Gaziantep Gençlikspor, Diyarbakır Yenişehir Belediye, Gümüşsu Gümüşhanespor ve İstanbul Okyanus Koleji yer alıyor.

İLK MAÇ ANADOLU VOLEYBOL’LA

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ilk maçını cumartesi günü Karatay Kongre Büyük Salon’da, saat 16.30’da, normal sezonda da ligde aynı grupta mücadele ettiği Ankara Anadolu Voleybol ile oynayacak.

Aynı salonda, 6 Mart Pazar günü, saat 18.30’da Bursa temsilcisi Karacabey Belediye ile karşılaşacak olan Çorum Belediyesi, son maçını ise 7 Mart Pazartesi günü saat 17.30’da Osmaniye İstiklal Ortaokulu ile yapacak.

2 grupta 8 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği final gruplarında, ilk 2 sırayı alan toplam 8 takım 1.Lig’e yükselecek.

(Hüseyin AŞKIN)