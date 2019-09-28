Haydi Çorumspor, kazanmaya devam

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Çorumspor 5.hafta maçında yarın İstanbul temsilcilerinden Pendikspor’u konuk edecek.

Sezonun geride kalan 4 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Yeni Çorumspor, Pendikspor karşısında da 3 puan mücadelesi verecek. Geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında Sancaktepe’yi 1-0 yendikten sonra hafta içerisinde İstanbul’un Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını hakemin tartışmalı penaltısı sonucu yediği golle 1-0 kaybederek elenen Yeni Çorumspor, bu hafta yine bir İstanbul takımı olan Pendikspor’u konuk edecek. Pendikspor’u da yenerek ilk ilk 3’teki yerini korumayı hedefleyen Yeni Çorumspor’da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Zorlu karşılaşma öncesinde Yeni Çorumspor’da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı süren Fatih Şerifoğlu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Eren Tokat ve Kerem Çağatay’ın durumları ise maç saatinden hemen önce netleşecek.

9 puanlı 3.sıradaki Yeni Çorumspor’la 4 puanlı 13.sıradaki Pendikspor arasında yarın

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Saat 15.30’da başlayacak maçta Ferhan Kestanlıoğlu’nun yardımcılıklarını ise yine İzmir bölgesinden Tolga Özcan ve Denizli bölgesinden Serkan Gülçer yapacak. Manisa’dan Yunus Emre Çakar da maçın dördüncü hakemi olacak.