Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105152
ALTIN
272.965
DOLAR
5.6648
STERLİN
6.9693
EURO
6.1976

Haydi Çorumspor, kazanmaya devam

Ligde 4’te 3 yapan Yeni Çorumspor 5.hafta maçında yarın İstanbul temsilcilerinden Pendikspor’u konuk edecek. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.

Haydi Çorumspor, kazanmaya devam

Ligde 4’te 3 yapan Yeni Çorumspor 5.hafta maçında yarın İstanbul temsilcilerinden Pendikspor’u konuk edecek. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.

28 Eylül 2019 Cumartesi 00:33
Haydi Çorumspor, kazanmaya devam

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Yeni Çorumspor 5.hafta maçında yarın İstanbul temsilcilerinden Pendikspor’u konuk edecek.

Sezonun geride kalan 4 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 1 yenilgi alarak tüm dikkatleri üzerine çeken Yeni Çorumspor, Pendikspor karşısında da 3 puan mücadelesi verecek. Geçtiğimiz hafta İstanbul deplasmanında Sancaktepe’yi 1-0 yendikten sonra hafta içerisinde İstanbul’un Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçını hakemin tartışmalı penaltısı sonucu yediği golle 1-0 kaybederek elenen Yeni Çorumspor, bu hafta yine bir İstanbul takımı olan Pendikspor’u konuk edecek. Pendikspor’u da yenerek ilk ilk 3’teki yerini korumayı hedefleyen Yeni Çorumspor’da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Zorlu karşılaşma öncesinde Yeni Çorumspor’da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı süren Fatih Şerifoğlu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Eren Tokat ve Kerem Çağatay’ın durumları ise maç saatinden hemen önce netleşecek.

9 puanlı 3.sıradaki Yeni Çorumspor’la 4 puanlı 13.sıradaki Pendikspor arasında yarın

Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Saat 15.30’da başlayacak maçta Ferhan Kestanlıoğlu’nun yardımcılıklarını ise yine İzmir bölgesinden Tolga Özcan ve Denizli bölgesinden Serkan Gülçer yapacak. Manisa’dan Yunus Emre Çakar da maçın dördüncü hakemi olacak.

İlgili Haberler
Osmancık siftah peşinde
Osmancık siftah peşinde
Pendik’le ilk kez
Pendik’le ilk kez
“İstikrarı yakalamak adına kazanmalıyız”
“İstikrarı yakalamak adına kazanmalıyız”
STAT İÇİN İMZALAR ATILDI
STAT İÇİN İMZALAR ATILDI
Tam saha pres
Tam saha pres
“Öğrenilmesi gereken çok şey var”
“Öğrenilmesi gereken çok şey var”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim