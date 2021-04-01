Haydi Çorum FK, play-off aşkına

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum FK, 31.hafta maçında bugün kendisi ile aynı hedefi kovalayan Erzincanspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Son 8 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve bu periyotta 2,5 puan ortalaması tutturan Çorum FK, geçtiğimiz hafta evinde Kahramanmaraşspor’u 3-0 gibi net bir skorla yenerek play-off potasıyla puan farkını 3’e düşürdü. Bu sezon ilk kez play-off potasına bu kadar çok yaklaşan Çorum FK, bugün zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek hem iddiasını artırarak devam ettirmek, hem de yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Erzincan’a önceki gün puan parolasıyla giden Çorum FK’da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Eren Tokat ve Ömer Bozan sarı kart cezalısı oldukları için, Nafican Yardımcı ve Salih Zafer Kurşunlu da sakatlıkları nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Sezonun ilk yarısında topladığı 36 puanın üzerine ikinci yarıda sadece 13 puan koyabilen ve bu kötü tablo sonrası geçtiğimiz günlerde teknik direktör Özcan Kızıltan’la yolları ayırıp sportif direktör Erman Kılıç’la devam eden Erzincanspor cephesinde ise hesaplar galibiyet üzerine. Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-siyahlılar, Çorum FK’yı yenip kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

49 puanlı 5.sıradaki Erzincanspor’la 46 puanlı 8.sıradaki Çorum FK arasında bugün

Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanacak maçı Adana bölgesi hakemlerinden Tarık Güldal yönetecek. Saat 15.00’de başlayacak kritik maçta Güldal’ın yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Mehmet Saldıraner ve Kilis bölgesinden Mehmet Ali Çetin yapacak. Hatay bölgesinden Deniz Kükrek de mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)