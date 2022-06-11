Haydi çocuklar final aşkına!
U15 Türkiye Futbol Şampiyonası yarı final maçında bugün Erokspor ile karşılaşacak olan Çorum FK'da hedef finale kalmak.
Spor 11.06.2022, 00:48
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U15 Bölgesel Gelişim Ligi finallerinde bugün yarı final heyecanı yaşanacak. Çeyrek final maçında Sarıyer'i iyi bir oyunla 3-1 mağlup eden Çorum FK bugün bir diğer İstanbul temsilcisi Erokspor ile yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Gözünü Türkiye şampiyonluğuna diken Çorum FK U15 takımında maç öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Erokspor'u geçerek adını finale yazdırmak isteyen Çorum FK'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Bugün Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 No'lu Saha'da oynanacak bu kritik karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
(Rıfat KARA)
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