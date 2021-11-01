Haydar Baş anısına basketbol turnuvası
14 Nisan 2020 tarihinde Covid-19'a yakalanarak vefat eden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof.Dr.Haydar Baş anısına İstanbul'da basketbol turnuvası düzenlendi.
Spor 01.11.2021, 19:28
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Cumhuriyet Kupası adı altında düzenlenen turnuvaya Zeytinburnu Kızılçeşme Abay İHL Spor Salonu ev sahipliği yaptı. 23 takım ve 100'e yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş onur konuğu olarak davet edildi. Turnuvada Rüzgarları, Golden Horn Worriors ve İstanbulls takımları dereceye girerken, smaç yarışmasını ise Muhammed Shanyang, 3 sayı yarışmasını ise Daniel Kobe Digbri kazandı.
Turnuva sonunda dereceye girenlerin madalyalarını BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş takdim etti.
(Rıfat KARA)
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Brighton
|10
|16
|8. Tottenham
|10
|15
|9. Everton
|9
|14
|10. Leicester City
|10
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|11
|19
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Celta de Vigo
|11
|10
|15. Elche
|12
|10
|16. Deportivo Alaves
|11
|10
|17. Cádiz
|12
|9
|18. Granada
|10
|8
|19. Levante
|11
|6
|20. Getafe
|12
|6