Haydar Baş anısına basketbol turnuvası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Cumhuriyet Kupası adı altında düzenlenen turnuvaya Zeytinburnu Kızılçeşme Abay İHL Spor Salonu ev sahipliği yaptı. 23 takım ve 100'e yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş onur konuğu olarak davet edildi. Turnuvada Rüzgarları, Golden Horn Worriors ve İstanbulls takımları dereceye girerken, smaç yarışmasını ise Muhammed Shanyang, 3 sayı yarışmasını ise Daniel Kobe Digbri kazandı.

Turnuva sonunda dereceye girenlerin madalyalarını BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş takdim etti.

(Rıfat KARA)

