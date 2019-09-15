Haydaa! 0-1

İkide iki yapan Yeni Çorumspor, ilk iki maçını kaybeden Gümüşhanespor’a hem de seyircisinin önündeki ilk maçta 1-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşattı. İlk yarısı golsüz biten maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56.dakikada Mert atarken, Yeni Çorumspor’un 86’da Eren’le bir topu direkten döndü.

Hüseyin AŞKIN

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

HAKEMLER: Onur Bingöl *, Çağlar Mehmet Uludağ **, Serdar Osman Akarsu **

4.HAKEM: Emre Kaan Çalışkan.

YENİ ÇORUMSPOR: Onur **, Ertuğrul **, Mert Ilıman *, Osman * (Dk. 81 Kerem Çağatay *), Eren **, Oğuz *, Batuhan *, Muhammed Rıdvan * (Dk. 61 Fatih Şerifoğlu *), Kerem Pala ***, Emrah *, Murathan (Dk. 66 Oktay *)

YEDEKLER: Reşat, Muhammed Çoban, Hakan, Mert Güney.

TEKNİK SORUMLU: Bahri Kaya.

GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz ***, Fırat ***, Mehmet Menderes ***, tekin * (Dk. 30 İlke **), Burak Demireğen**, Murat *** (Dk. 88 Muharrem), Burak Sarı **, Mert ***, Sancan **, Furkan **, Ahmet ** (Dk. 84 Hasan *)

YEDEKLER: Ogün, Recep, Denizhan, Batuhan.

TEKNİK SORUMLU: Fatih Akyel.

GOL: Dk. 56 Mert.

SARI KARTLAR: Osman, Eren, Ertuğrul (Yeni Çorumspor), Mehmet Menderes, Sancar, Ahmet, Hasan (Gümüşhanespor)



Sezona sahasında 1-0’lık Konyaspor galibiyetiyle başlayan ve ardından deplasmanda İnegölspor’u 2-1 yenen Yeni Çorumspor, seyircisinin önüne çıktığı ilk maçta Gümüşhanespor’a 1-0 yenilip hayal kırıklığı yarattı.

Teknik Direktör Bahri Kaya, İnegölspor maçının kadrosundan cezalı olan Kıvanç’ın yerine Emrah’a, sakat olan Ferdi’nin yerine ise Kerem Pala’ya forma vererek iki değişiklik yaptı.

Maça iki takım da kontrollü başladı. Karşılıklı fauller nedeniyle oyun sık sık dururken, iki takım da pozisyon üretmekte güçlük çekti. Hakemin de gereksiz düdüklerle sık sık oylunu durdurması üzerine ilk yarıda futbol adına sahada fazla bir şey yoktu.

İkinci yarıya daha istekli ve etkili başlayan Yeni Çorumspor üst üste köşe vuruşları kazansa da gol yollarında etkisiz kaldı.

56.dakikada Gümüşhanespor Mert’le biraz da şansın yardımıyla golü bulup öne geçti.

Özellikle son dakikalarda baskısını artıran Yeni Çorumspor 86’da gole yaklaştı ancak Eren’in kafa vuruşunda top direkten döndü. Hemen 1 dakika sonra bu kez Kerem Çağatay’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Cengiz topu çizgiden çıkartınca karşılaşma konuk takımın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonuçtan sonra Yeni Çorumspor ilk yenilgisini, Gümüşhanespor ise ilk galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

Yeni Çorumspor ilk yarıda Fatih Caddesi tarafındaki kalede gol aradı.

DAKİKA 13: Yeni Çorumspor atağında, MuratHan soldan içeri girdi, çapraz pozisyonda pas vermek yerine kaleye vurunca top yan filede kaldı.

DAKİKA 25: Gümüşhanespor atağında, Mehmet Menderes’in pasına hareketlenen Ahmet Güven, ceza sahasının sağ köşesinde açıyı kapatmak için kalesini terk eden Onur Tekin’in üzerinden aşırtma bir vuruş yaptı, üstten aut.

DAKİKA 36: Yeni Çorumspor atağında, Murathan soldan içeri girecekken tam çizgide faulle durduruldu. Kazanılan serbest vuruşta Ertuğrul direkt kaleyi düşündü, top barajdan döndü.

DAKİKA 56 (GOL): Gümüşhanespor’un golü geldi. Mert’i şutunda top takım arkadaşı Murat’a çarptı, boşta kalan topu Mert ceza yayının gerisinden sert ve düzgün bir şutla ağlara yolladı: 0-1.

DAKİKA 83: Ani gelişen Gümüşhanespor atağında, Mehmet Menderes ceza yayının solundaki boşluktan vurdu, top kaleci Onur’da kaldı.

DAKİKA 86: Yeni Çorumspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Rakip ceza yayının gerisinden ve atak yönüne göre sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ertuğrul ceza sahasına ortaladı, Eren’in kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

DAKİKA 87: Yeni Çorumspor yine net bir fırsattan yararlanamadı. Sağdan çizgiye inen Kerem’in kale alanına çıkarttığı topa Kerem Çağatay kafayı vurdu, kaleci Cengiz topu çizgiden çıkarttı.