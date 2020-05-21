“HAYALİM SÜPER LİG”

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada evlerine kapanan futbolcular canlı yayınlarla taraftarlarla buluşmaya devam ediyor. Moderatör Bülent Kol’un önceki akşam konuğu Çorum FK altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezon profesyonel imzayı atan Nafican Yardımcı oldu. Neşeli olduğu gözlenen 19 yaşındaki genç futbolcu taraftarlardan gelen soruları içtenlikle cevap verdi.

“VİRÜS EN ÇOK BENİ ETKİLEDİ”

Moderatör Bülent Kol’un sorusu üzerine koronavirüs salgını hakkında açıklama yapan genç futbolcu, virüsün en çok kendisini etkilediğini söyledi. Bu sezon şans bulmaya başladığını belirten Yardımcı, “Salgın olmasaydı belki de son maçlarda ilk 11’de forma giyebilirdim. Çünkü hocalarım son zamanlarda bana daha çok inanıp forma vermeye başlamıştı. Salgın olmasaydı inanıyorumki performansım son haftalara doğru artacaktı. O yüzden salgın en çok beni etkilemiştir. Ama inanıyorum ki lig başladığı zaman veya yeni sezonda daha çok çalışıp formayı sırtıma geçireceğim” ifadesini kullandı.

“A TAKIMA ÇAĞRILDIĞIM GÜN UYUYAMAMIŞTIM

Bir taraftarın Çorum FK A takımından teklif geldiği zaman heyecanlandın mı sorusuna gülerek cevap veren Nafican, “Altyapıda iken A takıma yükselmek bizim öncelikli hedefimizdi. U17 takımında oynarken, Mehmet Aurelio hocamız bizim 1461 Trabzon ile oynadığımız maçı izlemeye gelmişti. Kendisini orada görünce heyecanlanmıştım. O maç harika bir performans ortaya koymuştum. Daha sonra beni A takıma çağırdılar. O gece heyecandan uyuyamamıştım” dedi.

‘MERT AKTAŞ VE EMRE OKUTAN ÇOK YETENEKLİ”

Altyapıda unutamadığın ve en yetenekli futbolcular kim sorusuna, Emre Okutan ve Mert Aktaş cevabını veren genç futbolcu, “Çorum FK’da aslında çok yetenekli futbolcular var. Ancak isim vermem gerekirse Mert Aktaş ve Emre Okutan diyebilirim. İkisi de çok yetenekli. İleride çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum”dedi. Konuşmasının devamında moderatör Bülent Kol’un altyapıdaki oyunculara tavsiyelerin nelerdir sorusu üzerine, çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Nafican Yardımcı, düzenli uyku ve iyi beslenmeleri gerektiğinin de altını çizdi.

“İKİNCİ YARIDA ÇOK ŞANSIZDIK”

Canlı yayın programlarının klişeleşmiş sorularından biri olan ikinci yarıda yaşanan düşüş hakkında da açıklama yapan Nafican, diğer canlı yayına katılan futbolcular gibi şansızlık cevabını verdi. Özellikle gol yollarında çok şansız maçlar oynadıklarını belirten genç futbolcu, “Bazı maçlarda top çizgiden çıkıyordu. Direklerden dönüyordu. Bir türlü gol atamıyorduk. Bunun yanı sıra sakatlıklarda eklenince şansız bir ikinci yarı geçirmiş olduk”

“BENDE TARAFTARIM”

“Ben altyapıda oynarken, Çorum FK’nın birçok maçına gelip maraton tribününden destek verdim. Bu takımın hem futbolcusu, hem de taraftarıyım. O yüzden Çorum FK taraftarını da diğer takım taraftarları arasında özel bir yere koyuyorum. Çoğu maçta 90 dakika hiç susmadan bize destek veriyorlar” dedi.

“TRABZON VE SAMSUN MAÇINI UNUTAMIYORUM”

Çorum FK’ya gönül vermiş bir taraftarın en unutamadığın maç hangisi sorusu üzerine, “Çorum FK’da profesyonel olduktan sonra ilk 1461 Trabzon maçında forma giymiştim. Çok heyecanlıydım o gün. Daha sonra Samsunspor’u mağlup ettiğimiz karşılaşmada da kadrodaydım. Atmosfer harikaydı o maçta. Unutamadığım maçlar arasına bu iki maçı ilk iki sıraya koyabilirim” ifadesine yer verdi.

“OFSPOR’A ATTIĞIM GOL ÇOK ANLAMLIYDI”

Altyapıda oynadığı dönem gole yakın oynadığını belirten genç futbolcu Nafican Yardımcı, “U19 takımında oynarken bir maçta Ofspor ile karşılaşmıştık. O maça kadar 6-7 golüm vardı. O maçta da abartısız söylüyorum 9 tane net gol kaçırdım. Bir pozisyon esnasında araya gönderilen topu takip ettim. Vurdum yine kaleciden döndü. Dönen top havalandı. Havada ki topa ayağımın üstü ile sert vurup şık bir gol atmıştım. Bu gol altyapıda unutamadığım en güzel ve en anlamlı golümdü” dedi.

“EN İYİ ANLAŞTIĞIM KALECİ ONUR TEKİN”

Bir taraftarın takımda en iyi anlaştığın futbolcu kim sorusuna düşünmeden Onur Tekin cevabını veren Nafican Yardımcı, “O kadar iyi anlaşırım ki kendisi ile çoğu kıyafeti bendedir. Kıyafetinden ziyade ayakkabısı ve kolyesi bile bendedir. Kendisini çok seviyorum. Altyapıda oynadığım dönem ise en iyi anlaştığım kişi Mustafa Emre Yalçınkaya. Yakın arkadaşlarımdan biridir. Hem saha içinde, hem de saha dışında çok iyi anlaşırım” ifadesini kullandı.

“HASAN ALİ VE ROBERTSON’U BEĞENİR VE ÖRNEK ALIRIM”

Moderatör Bülent Kol’un örnek aldığı futbolcular ile alakalı sorduğu soruya da cevap veren genç futbolcu, Türkiye’de örnek aldığı futbolcunun Hasan Ali Kaldırım, Avrupa’da ise Liverpool forması giyen İskoç sol bek Andrew Robertson’u beğendiğini ve örnek aldığını belirtti.

“KAREKTER MİKAİL, FUTBOLCULUK MERT”

Takım içinde karakterini ve futbolculuğunu örnek aldığı isimleri de açıklayan Nafican, “Bizim takımımız da hepsi karakterli ve iyi futbolcular. Ancak isim vermem gerekirse. Karakter olarak Mikail Albayrak’ı söyleyebilirim. Çok iyi bir insan. Çok sakin ve kuralları olan biri. Onun gibi olmayı çok isterdim. Futbolculuk sorusuna ise hiç tartışmadan Mert Ilıman diyebilirim. Aynı mevkilerin oyuncusuyuz. Kendisinden çok şey öğreneceğimi düşünüyorum” dedi.

“ÇORUM’UN KALESİ EMİN ELLERDE”

Kaleci Onur Tekin ile ilgili gelen soruya cevap veren Nafican Yardımcı, “Onur Tekin benim saha dışında da çok sık görüştüğüm biri. Kendisini günden güne çok geliştiriyor. Özellikle Adana’da oynanan final maçında harika işlere imza attı. Akabinde Adana Panteri lakabını aldı. Çorum FK taraftarı hiç merak etmesin. Çorum kalesi emin ellerde. Umarım Onur ile uzun yıllar bu formayı başarıyla terletiriz”

“HER ZAMAN YAKUP”

Çorum FK’da oynayan forvetler arasında en beğendiğin futbolcu kimdi sorusuna düşünmeden Yakup Alkan cevabını veren Nafican Yardımcı, Yakup’un kötü oynadığı zaman bile gol atabildiğinden bahsetti. Golcülüğünden ziyade gençlere de iyi ağabeylik yaptığını vurgulayan genç futbolcu, “Yakup Alkan mı?, Fatih Şerifoğlu mu? kıyaslamasına her zaman Yakup Alkan cevabını veririm” dedi.

“EN KOMİK KEREM PALA VE HASAN PERİŞAN”

Takımda en komik kim sorusunu da içtenlikle cevaplayan Yardımcı, “Bu soruya tartışmasız Kerem Pala ve Hasan Perişan diyebilirim. İkisi de harika bir insan. Kimin morali bozuksa takımda ikisi enerjisi ile moralini düzeltebiliyor. İkisine çok gülüyorum” ifadesini kullandı.

“EN İYİ NURİ CAN GİYİNİR”

Bir taraftarın takımda en iyi giyineni merak etmesinin ardından genç futbolcu Nafican, altyapıda da beraber oynadığı arkadaşı Nuri Can’ın ismini verdi. Nuri Can Zorlu’nun ne giyse kendisine yakıştırdığını ifade eden Nafican Yardımcı, giyinme konusunda her zaman onu örnek alırım” dedi.

(Spor Servisi)