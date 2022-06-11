Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, yeni sezon planlaması, transfer ve mali konularla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

ÖNCELİĞİMİZ KAYNAK

Kulübü devraldıktan sora, öncelikli olarak futbolcu alacaklarını ödediklerini kaydeden Başkan Oğuzhan Yalçın, yeni sezon yol haritasını ise henüz belirlemediklerini söyledi. Şehrin vereceği desteğe göre bir yol haritası çizeceklerini yineleyen Oğuzhan Yalçın, “Şu anda gündemimiz tamamen mali konular. Kaynak bulma çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada, yönetim kurulundaki arkadaşlarım yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum.

KİMSEDEN KARŞILIKSIZ PARA İSTEMİYORUZ

‘Yönetim kurulundakiler ne kadar para verdi?” diye soranlar varmış. Bu konuya da açıklık getirmek istiyorum. Hiçbir yönetici arkadaşımız, para vererek yönetime girmedi. Ama, yönetim kurulundaki arkadaşlarım da, gerek loca kiralayarak, gerek tabela reklamı vererek kulübe katkı sağlıyorlar. Bunun yanında da, gecelerini gündüzlerine katarak, yoğun bir tempoda, ürün pazarlaması şeklinde kulübe katkı sağlamaya çalışıyorlar.

Yönetim olarak, zaten hiç kimseden karşılıksız para talep etmiyoruz, bağış istemiyoruz. Bağış kabul etmiyoruz da zaten. Gerek iş dünyası, gerek kurumlar veya kişiler, loca kiralayarak, kombine bilet alarak, tabela reklamı vererek, forma göğüs, sırt, kol, şort reklamı ile isim sponsorluğu ile kulübe destek olabilirler. Bu doğrultuda destek bekliyoruz. Bu yüzden de “Birlikte başaracağız” sloganını seçtik” şeklinde konuştu.

HİÇBİR FUTBOLCUYLA GÖRÜŞMEDİK

Takımın yeni sezon hedefini henüz belirlemediklerini, bununla ilgili bulacakları kaynağa göre bir transfer politikası yürüteceklerini de yineleyen Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, “Özellikle transfer konusunda sessiz kalmamızla ilgili eleştiriler yapılıyor. Sadece biz değil, birçok kulüp bizim gibi beklemede. Kaynak oluşturmadan, önümüzü görmeden hareket etmeyeceğiz. Hayal satmayacağız ve tamamen oluşturacağımız kaynağa göre belirleyeceğimiz yol haritası doğrultusunda ilerleyeceğiz. Yolumuza borçsuz devam edeceğiz.

Şehrin vereceği desteğe göre, belirleyeceğimiz yol haritası çerçevesinde hedefimizi belirleyip, transfer çalışmalarına başlayacağız. Bunun dışında, şu ana kadar hiçbir futbolcuyla transfer görüşmesi yapmadık” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

