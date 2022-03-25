‘Havuz’da 23 Nisan üstünlüğü
Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliğinde 23 Nisan Ortaokulu hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyon olmayı başardı.
Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği 22-24 Mart tarihleri arasında yapıldı. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen müsabakalara 8 okuldan 75 sporcu katıldı. Kelebek, sırtüstü, serbest ve kurbağalama olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda 23 Nisan Ortaokulu genel sıralamada hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Kızlar kategorisinde ikinciliği Özel Bahçeşehir Koleji elde ederken, TED Çorum Koleji üçüncü, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ise dördüncü olmayı başardı. Erkeklerde ise ikincilik kürsüsüne Özel Çorum Bilgi Ortaokulu çıkarken, TED Çorum Koleji üçüncü, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü oldu.
Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.
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(Rıfat KARA)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19