‘Havuz’da 23 Nisan üstünlüğü

Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler Yüzme İl Birinciliği 22-24 Mart tarihleri arasında yapıldı. Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen müsabakalara 8 okuldan 75 sporcu katıldı. Kelebek, sırtüstü, serbest ve kurbağalama olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda 23 Nisan Ortaokulu genel sıralamada hem kızlarda, hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaştı. Kızlar kategorisinde ikinciliği Özel Bahçeşehir Koleji elde ederken, TED Çorum Koleji üçüncü, Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ise dördüncü olmayı başardı. Erkeklerde ise ikincilik kürsüsüne Özel Çorum Bilgi Ortaokulu çıkarken, TED Çorum Koleji üçüncü, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalya verildi.

,

(Rıfat KARA)

