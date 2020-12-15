Havuz için geri sayım

Uzun bir süredir kapalı olan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda 5 milyon lira tutarındaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindi. Büyük oranda geçici kabule hazır olan havuzun önümüzdeki ay açılacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda devam eden bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi.

Çorum’un yüz akı tesislerinden biri olan Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun, 2019 yılı Temmuz ayında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü teknik personelince yapılan incelemeler sonucu çatısının onarılmasına karar verilmişti. Hitit Üniversitesi’nce yapılan çatı testi raporunda ise çatının tehlike arz ettiği ve değişmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce çatı değişiminin yanı sıra havuzun bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının da yapılması kararlaştırılmış ve ihale süreci başlatılmıştı.

Yapılan ihale sonucunda Şahiner firması bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başlamış, sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalar sağlıklı yürütülememişti.

Havuzun geçtiğimiz Kasım ayı sonunda hizmete açılacağı öngörülmüştü ancak koronavirüs salgını nedeniyle çalışmaların aksaması üzerine açılış önümüzdeki aya kaldı.

A’DAN Z’YE HER ŞEY DEĞİŞTİ

Havuzdaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığımız Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, neredeyse her şeyin A’dan Z’ye değiştiğini ve uzun süre hizmet verecek modern bir tesisin önümüzdeki ay içerisinde hizmete açılacağını belirttiler.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, havuzun uzay çatısı yenilenirken, açık olan teras kapatıldı. Dış cephe mantolama, boya ve ısı yalıtımı yapıldı. Depar taşlarının yanı sıra havuzun camları değiştirildi. Duvarlar güçlendirilirken, daha önce olmayan engelli asansörü de yapıldı.

Havalandırma kanalları, ses ve aydınlatma sistemlerinin yanı sıra tüm fayansları ve asma tavanı da değişen havuzun jeneratör ve turnikeleri de yenilendi.

GEÇİCİ KABULDEN SONRA SU TUTULACAK

5 milyon lira tutarındaki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında sona gelindiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde yapılacak geçici kabulden sonra havuzda su tutulmaya başlayacak ve eksik tespit edilmemesi halinde havuz önümüzdeki ay yeniden hizmete açılacak.(Spor Servisi)