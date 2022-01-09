Hava koşulları olumsuz etkiliyor

İkinci yarı hazırlıklarını altyapı antrenörleri Ömer Özer, Zakir Ardahanlı, Barış Boyar ve Sebahattin Çoban nezaretinde, Antalya’da sürdüren Çorum FK, elverişsiz hava koşulları nedeniyle hafta sonunu birer antrenmanla geçirdi.

Cumartesi günü, hava şartlarının elverişsizliği nedeniyle saha çalışması yapamayan Çorum FK, otelin fitnes salonunda ağırlık ve kuvvet çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, saat 11.00’de, sahada taktik içerikli bir antrenman yaptılar.



DİYARBEKİR MESAİSİ BAŞLIYOR

Çorum FK, yarın 16 Ocak’ta Diyarbekirspor’la deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacak. Kırmızı-siyahlılar, 14 Ocak’a kadar Antalya’da çalışacak olup, Diyarbakır’a Antalya’dan geçecekler.

(Hüseyin AŞKIN)

