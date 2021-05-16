Hattuşa Veteranlar’dan Aşgın’a forma

Hattuşa Veteranlar Genel Kaptanı Salih Öztürk, beraberinde futbolculardan Cengiz Basar’la birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye şampiyonası ile ilgili olarak Belediye Başkanı Aşgın’a bilgi verirken, isminin yazılı olduğu 19 numaralı takım formasını hediye etti.

Belediye Başkanı Aşgın, ziyaret ve forma için Öztürk ve Basar’a teşekkür ederken, Çorum Hattuşa Veteranlara şampiyona için başarı dileklerinde bulundu.

(Spor Servisi)

