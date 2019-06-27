Hattuşa futbolcu fabrikası gibi

Uzun yıllar profesyonel ligde forma giymiş Kenan Aşkan ve Vedat Aşkan kardeşler tarafından kurulan Hattuşa Gençlikspor Kulübü, Doğan Halı Saha’da 6-13 yaş arası çocuklara futbol eğitimi veriyor. “İyi insan, iyi birey ve iyi futbolcu” sloganı ile 3 yıl önce faaliyetlerine başlayan Aşkan Kardeşler, bünyesinde bulundurduğu 70 sporcu ile bu yıl Çorum’da düzenlenen U11, U12 ve U13 futbol turnuvalarında da yer aldı. Adete futbol fabrikasını anımsatan Hattuşa Gençlikspor’da çalışmalar hafta sonu 09:00-10:30 ve 10:30-12:00 saatleri arasında Doğan Halı Saha’da gerçekleşirken, hafta içi de yaz dönemi çalışmaları ve hazırlık maçları oynanıyor.

Konu hakkında açıklama yapan antrenör Kenan Aşkan, uzun yıllar profesyonel liglerde edindikleri tecrübeleri minik futbolculara aktardıklarını söyledi. Kendi doğrularını değil, futbolun doğrularını öğretmek için çaba sarfettiklerinin de altını çizen Aşkan, “3 yıldır devam eden çalışmaların meyvesini çocuklar üzerinde almaya başladık. Minik sporcularımıza öncelikle iyi bir insan olmak, daha sonra iyi bir birey ve sonrasında iyi futbolcu olunabileceğini her fırsatta anlatıyoruz. Bu doğrultuda çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlamak isteyen aileleri Hattuşa Gençlikspor Kulübü’ne bekliyoruz” dedi.

(Rıfat KARA)