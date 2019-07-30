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Hatırlı, Konya’dan dereceyle döndü

Konya’da düzenlenen 2019 Türkiye İş Bankası Satranç Ligi müsabakalarında mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Uğur Can Hatırlı 6.Masada üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Hatırlı, Konya’dan dereceyle döndü

Konya’da düzenlenen 2019 Türkiye İş Bankası Satranç Ligi müsabakalarında mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Uğur Can Hatırlı 6.Masada üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

30 Temmuz 2019 Salı 01:31
Hatırlı, Konya’dan dereceyle döndü

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen ve toplam 68 takım ve 983 sporcunun soluk soluğa takip edilen mücadelesine sahne olan 2019 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, Türkiye Satranç Birinci Ligi ve Türkiye Satranç İkinci Ligi, bugün gerçekleşen görkemli bir ödül töreni ile son buldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Uğur Can Hatırlı 6. Masada üçüncülük derecesi elde ederek Çorum'un adını Türkiye'ye duyurdu. Nefes kesen karşılaşmaların ardından, Süper Lig’de Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü, Birinci Lig’de Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü Derneği, İkinci Lig’de ise Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. (Rıfat KARA)

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