‘Hatıra Bilet’geliri altyapıya

Kocaelispor ile oynanan 22.hafta maçı öncesi Uniçor1967 (Üniversiteli Çorumsporlular) taraftar grubu tarafından Çorum FK’ya destek olmak amacı ile başlatılan “Hatıra Bilet” kampanyasında 5 bin bilet basılırken, sadece bin 616 bilet satıldı. Satılan biletlerden 16 bin 160 TL gelir elde edildi. Çorum FK resmi instagram sayfasından yapılan açıklamada biletlerden elde edilen gelirin Çorum FK altyapısına kullanılmak üzere Altyapı Koordinatörü Selim Sümer’e teslim edildiği belirtildi.

(Spor Servisi)