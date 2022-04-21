Hatıra bilet kampanyası yoğun ilgi görüyor

Çorum Futbol Kulübü tarafından, seyircisiz oynanacak Niğde Anadolu FK maçı için, kulübe destek amacıyla başlatılan “hatıra bilet kampanyası” büyük ilgi görüyor. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, takımlarına destek için, kampanyaya katılım sağlıyorlar.

Ligde son 3 haftaya girilirken, play-off potasında yer alan Çorum FK, kalan 3 maçını kazanması halinde, rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan, normal sezonu ilk 5’te tamamlayacak ve 1.Lig’e yükselme umutlarını play-off maçlarına taşıyacak. Tüm olumsuzluklara rağmen, teknik heyet ve futbolcuların özverileriyle ilk 5 iddiasını sürdüren Çorum FK’da, bu özveriye taraftarlar da aynı şekilde karşılık veriyor.

İç sahada, en son 1461 Trabzon’la oynanan ve son saniye golüyle kazanılan maçta, galibiyette önemli pay sahibi olan taraftarlar, yine aynı maçta yapılan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, PFDK tarafından verilen 1 maç seyircisiz oynama cezası üzerine Niğde Anadolu FK maçında tribünlerdeki yerlerini alamayacaklar.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Niğde maçında takımlarına tribün desteği veremeyecekler ama, hatıra bilet alarak, hem manevi, hem de ekonomik destek verme gayreti içerisine girmiş durumdalar. Kulüp tarafından bastırılan ve AHL Park’taki Çorum FK Store’de satılan biletler büyük ilgi görüyor. Bugün itibariyle, 3 bine yakın bilet satıldığı belirtilirken, maç gününe kadar sayının 10 bini bulması bekleniyor.

Hatıra bilet alarak takımlarına desteklerini sürdüren taraftarlar, sosyal medya üzerinden de şehrin tüm katmanlarını ve tüm Çorumluları bilet almaya davet ediyorlar.

(Hüseyin AŞKIN)

