“Hata yapmak istemiyoruz”

Çorum Futbol Kulübü dış transferde stoper ve orta sahaya yoğunlaşırken, Sportif Direktör Ersin Küçükoğlu hata yapmak istemediklerini söyledi.

Başkan Fatih Özcan’ın bizzat ilgilenerek kadroya katılan Yakup Alkan, Umut Kaya, Cengiz Ötkün ve İsmail Şahmalı’nın ardından gözler transfer edilecek diğer isimlere çevrildi. Sportif Direktör Ersin Küçükoğlu önderliğinde stoper ve orta saha mevkisine odaklanan Çorum FK transfer komitesi bir çok kulüpten bir çok oyuncuyu radarına aldığı bilgisine ulaşıldı.

Konu hakkında görüşlerini aldığımız Sportif Direktör Ersin Küçükoğlu, stoper ve orta saha mevkisi için yapılacak transferlerde isim vermeye çekinirken, Çorum FK’ya layık en doğru transferi yapacaklarını söyledi.

Görüşülen bazı oyuncuların kulüpleri kongreye gittiği için beklemeye çekildiklerini de sözlerine ekleyen Küçükoğlu, “Şuana kadar yapılan 4 transferimiz takımımıza önemli katkı sağlayacaktır. Bundan sonra yapılacak transferlerde aynı kalitede olmasına özen gösteriyoruz. Taraftarımız bize inansın, güvensin. Onlara yeni sezonda en iyi Çorumspor’u izlettirmek için çaba sarfediyoruz” dedi. (Spor Servisi)