Hasret sona erdi
Çorum Futbol Kulübü 318 gün aranın ardından sahasında galibiyet hasretine sona verdi.
Spor 21.10.2020, 19:46
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Geçtiğimiz sezon 8 Aralık 2019 tarihinde iç sahada Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Çorum Futbol Kulübü daha sonra iç sahada galibiyete hasret kaldı. Sahasında Niğde Anadolu FK'yı konuk eden Kırmızı-Siyahlılar Sinan Kurumuş ve Cengiz Ötkün'ün golleri ile rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet ile 318 gündür iç sahada kazanamama serisine son veren Kırmızı-Siyahlılar maç sonu büyük sevinç yaşadı. (Spor Servisi)
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