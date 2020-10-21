Hasret sona erdi

Geçtiğimiz sezon 8 Aralık 2019 tarihinde iç sahada Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Çorum Futbol Kulübü daha sonra iç sahada galibiyete hasret kaldı. Sahasında Niğde Anadolu FK'yı konuk eden Kırmızı-Siyahlılar Sinan Kurumuş ve Cengiz Ötkün'ün golleri ile rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet ile 318 gündür iç sahada kazanamama serisine son veren Kırmızı-Siyahlılar maç sonu büyük sevinç yaşadı. (Spor Servisi)

