Hasova, Çorum FK’nın ilk kez maçını yönetecek

Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Kırmızı Grupta, cumartesi oynanacak 31.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum FK’nın, Vanspor FK ile deplasmanda oynayacağı maçı, Ankara bölgesi hakemlerinden Gürcan Hasova yönetecek. Van Atatürk Stadı’nda, saat 14.00’te başlayacak ve Vanspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta, Gürcan Hasova’nın yardımcılıklarını ise, Isparta bölgesinden Emin Barlas ve Ankara bölgesinden Azad İlhan yapacak. Kastamonu bölgesinden Emin Kaan Çalışkan da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Gürcan Hasova, hakemlik kariyerinde, Çorum FK’nın ilk kez bir maçını yönetecek.

(Hüseyin AŞKIN)

