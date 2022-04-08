Hasdemir’e milli davet

Nisan ayı içerisinde düzenlenecek olan U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2.Raunt müsabakaları için U17 kız milli takımı dün Ankara’da kampa girdi. Beştepe Voleybol Federasyon yerleşkesinde gerçekleşen kampa, Çorum Fabrika Voleybol’dan Ceren Hasdemir de çağrıldı. Daha önce U16 ve U17 1.Raunt milli takım kampına davet edilen genç sporcu, U17 2.Raunt aday kampına çağrılan Çorumlu ilk sporcu oldu.

Fabrika Voleybol takımı antrenörü Mehmet Çerman sporcularının milli takıma çağrılması nedeni ile gurur duyduklarını ifade ederek genç sporcuya milli takımda başarılar diledi.

(Rıfat KARA)