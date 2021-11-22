Hasan Küçcük ceza sınırında!
Spor 22.11.2021, 20:03
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Çorum FK’nın Ankaraspor’la oynadığı maçta sarı kart gören futbolculardan Murat Yıldırım cezalı duruma düşerken, Hasan Küçcük ise ceza sınırına dayandı.
Karşılaşmanın 77.dakikasında, bu sezon üçüncü sarı kartını gören Hasan Küçcük, ceza sınırına dayandı. Deneyimli orta saha oyuncusu, bundan sonra göreceği sarı kartla cezalı duruma düşecek.
Çorum FK’da, Serkan Yavuz ve umut Kaya’nın yanı sıra, sezonu kapatan Abdülhamit Yıldız da üçer sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.
(Hüseyin AŞKIN)
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