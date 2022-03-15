Hasan Hüseyin için kritik 3 gün
Çorum FK’da, sakatlığı süren kaleci Hasan Hüseyin Akınay’ın sezonu kapatabileceği belirtildi.
Spor 15.03.2022, 22:36 15.03.2022, 23:47
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Sağ kasığında “sporcu fıtığı” tespit edilen ve son 3 maçta forma giyemeyen Hasan Hüseyin Akınay, ağrı kesici iğne ile antrenmanlara katılırken, Cuma gününe kadar durumunun gözlemleneceği ve sağlık ekibinin vereceği rapora göre de bir yol haritası belirleneceği kaydedildi.
Deneyimli eldivenin ağrılarının devam etmesi ve Pazar günkü Bodrumspor maçında oynayamaması halinde ameliyat olacağı belirtildi. Hasan Hüseyin, ameliyat olması durumunda sezonu kapatacak.
(Hüseyin AŞKIN)
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