Hasan Dündar Türkiye ikincisi

Bocce Bovling ve Dart Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Petank Türkiye Şampiyonası, Antalya-Kemer’de yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Hasan Dündar, ikinci oldu.

Bocce Bovling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Çıtak’ın yaptığı açıklamaya göre, 5 gün süren Türkiye şampiyonasına, yurt genelinden 2 bin civarında sporcu katıldı.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Hasan Dündar, büyük erkekler kategorisinde, Türkiye ikincisi oldu. Hasan Dündar, partnerleri Emirhan Kolay ve Oğuzhan Köse ile birlikte de, büyük erkekler 3’lü takımlar kategorisinde üçüncülüğü elde etti.

Birçok sporcunun da şampiyonayı ilk 10’da tamamladığına vurgu yapan Bocce Bovling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Hakan Çıtak, altyapıda yaptıkları başarılı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirtirken, bu şampiyonanın da, sporcuların gelişimi açısından son derece yararlı olduğunu kaydetti. Çıtak, 2 bin sporcu arasında, ilk 10’a giren sporcularını da kutladı.

(Hüseyin AŞKIN)

