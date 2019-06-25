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Hasan Dündar Balkan Şampiyonu

Sırbistan’da düzenlenen Bocce Balkan Şampiyonası’nda milli takım forması ile mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hasan Dündar, iki farklı kategoride Başkan Şampiyonu olmayı başardı.

Hasan Dündar Balkan Şampiyonu

Sırbistan’da düzenlenen Bocce Balkan Şampiyonası’nda milli takım forması ile mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hasan Dündar, iki farklı kategoride Başkan Şampiyonu olmayı başardı.

25 Haziran 2019 Salı 00:10
Hasan Dündar Balkan Şampiyonu

Uluslararası Bocce, Dart ve Bovling Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Balkan Şampiyonası Sırbistan’ın Beska şehrinde 19-23 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. 3’lü ve 2’li olmak üzere 2 kategoride düzenlenen şampiyonada milli takım forması ile mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hasan Dündar, 3’lü takım kategorisinde İzmir’de yaşayan ancak Çorum doğumlu Arda Erçetin ve Antalyalı sporcu Y.Emre Sevinç ile birlikte yenilgisiz Balkan Şampiyonu oldu. 2’li takım kategorisinde ise yine Arda Erçetin ile birlikte mücadele eden Hasan Dündar bu kategoride de tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa uzandılar.

(Rıfat KARA)

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