Hasan Dündar Avrupa arenasında

Türkiye Bocce, Bovling ve Dart Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan milli takım seçme müsabakaları 2-4 Ağustos tarihleri arasında Ankara Kahramankazan’da yapıldı. Bocce tesislerinde gerçekleşen müsabakalarda büyükler kategorisinde mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hasan Dündar, 54 sporcu arasından tüm rakiplerini yenerek birinci olmayı başardı.

Hasan Dündar elde ettiği bu başarı ile Türkiye Bocce Milli takımı ile 19-23 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena şehrinde yapılacak olan Avrupa Büyükler Bocce Petank Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

(Rıfat KARA)