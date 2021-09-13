HARİKASINIZ: 4-0

STAT: Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Yücel Büyük ***, Akın Karabacak ***, İsmail Ertunç ***

4.HAKEM: Doğu Yılmaz

ERGENE VELİMEŞESPOR: Ahmet Sabri *, Burak Can * (Dk.56 Burhan *), Muhammet Mahmut *, Emrah *, Bilal *, Fatih Cerlek * (Dk.66 Doğukan *), İbrahim Fatih Dilek * (Dk. 76 Ömer *), Eser *, Yakup Alkan * (Dk.66 İsmail *), Zeki * (Dk.46 Gökay *), Oğuzhan *

YEDEKLER: Emre, Emirhan, Furkan, Feyzullah Şahin, Savaş

TEKNİK SORUMLU: Özgür Sağlam

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Hüseyin, Serkan Yavuz, İsmet ***, Salih Zafer ***, Abdulhamit ***, Atakan *** (Dk. 78 Kerem *), Halil İbrahim **** (Dk. 71 Sabrican *), Murat Yıldırım *** (Dk.71 Seçkin), Mehmet Gürkan ** (Dk. 62 Hasan **), Batuhan *** (Dk. 78 Mikail *), Burak ***

YEDEKLER: Erdi, Berkay Can, Muhsin, Emre, Sefa Akın

TEKNİK SORUMLU: Ahmet Yıldırım

GOLLER: Dk. 25 ve 45+1 Halil İbrahim, Dk. 59 Batuhan, Dk. 66 İsmet (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Fatih Cerlek, Zeki, Gökay (Ergene Velimeşe), Salih Zafer (Çorum FK)

2.Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ilk deplasmanında coştu… Tekirdağ’da Ergene Velimeşespor’u her iki yarıda attığı gollerle 4-0 yenerek ilk galibiyetini alan Çorum FK, ilk hafta iç sahada 1-1 biten Diyarbekirspor maçında üzdüğü taraftarlarının gönlünü alırken, şampiyonluk yarışındaki rakiplerine de gözdağı verdi.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım, Ergene Velimeşespor karşısında, Diyarbekirspor maçının 11’ini sahaya sürdü. Tekirdağ temsilcisi maça iyi başlayan taraf olurken, Çorum FK 15.dakikadan sonra kontrolü ele aldı ve etkili ataklar geliştirmeye başladı. 25. Ve 45+1.dakikalarda Halil İbrahim Sönmez’le 2 gol bulan Çorum FK, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Çorum FK, 59.dakikada Batuhan Er’le farkı üçe çıkartırken, 66.dakikada sol bek İsmet Benli durumu 4-0’a getirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca sahadan 4-0 galip ayrılan Çorum FK, bu sezon ilk galibiyetini alarak puanını 4’e yükseltirken, ilk hafta İstanbul’da Sarıyer’le 1-1 berabere kalan Ergene Velimeşespor 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 14: Çorum FK gole çok yaklaştı. Orta alandan Atakan’ın pasına hareketlenen Burak Çalık, çalımlarla ceza sahasına girdi, çaprazdan sert şutunu kaleci güçlükle çıkarttı.

DAKİKA 21: Ergene Velimeşespor gole çok yaklaştı. Yakup Alkan’ın ara pasında Muhammet Mahmut kaleci Hasan Hüseyin’le karşı karşıya kaldı, vuruşunda top yandan auta gitti.

DAKİKA 25: GOOOLLL: Çorum FK golü buldu. Batuhan’ın pasında topla buluşan Halil İbrahim, ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

DAKİKA 27: Ergene Velimeşespor’un Çorum FK ceza sahasının sol köşesinden serbest vuruş kazandı. Yakup Alkan’ın vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin iki hamlede topa sahip oldu.

DAKİKA 39: Çorum FK atağında, Mehmet Gürkan’ın pasında Atakan ceza yayından gelişine bir vuruşla topu kaleye gönderdi, kaleci Ahmet Sabri topu kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 45+1: GOOLLL: Çorum FK farkı ikiye çıkarttı. Soldan gelişen atakta, İsmet’in ceza sahasına gönderdiği topu Mehmet Gürkan, Halil İbrahim’e çıkarttı, Halil İbrahim ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 2-0.

DAKİKA 52: Çorum FK üçüncü gole yaklaştı. Murat Yıldırım çalımlarla ceza sahasına yaklaştı, pasında Batuhan topu kaleciye nişanladı.

DAKİKA 56: Çorum FK atağında, Burak soldan çalımlarla içe kat etti, pasında Atakan köşeden ceza sahasına girdi, ortasında Batuhan kafa vuruşunu yapamadı.

DAKİKA 59: GOOOLLL: Çorum FK farkı üçe çıkarttı. Soldan gelişen atakta, Burak Çalık’ın pasında sağda topla buluşan Halil İbrahim topu ceza sahasına gönderdi, arka direkte Batuhan’a sadece boş kaleye dokunmak kaldı: 3-0.

DAKİKA 66: GOOOLLL: Fark dörde çıktı. Burak Çalık şık çalımlarla ceza yayından içeri girer girmez çok sert vurdu, kaleci Ahmet Sabri’nin güçlükle çıkarttığı topu altı pasta İsmet tamamladı: 4-0.

DAKİKA 80: Ergene Velimeşespor atağı tehlikeli gelişti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gökhan’ın uzak köşeye plase vuruşunda top direği sıyırıp auta çıktı.

DAKİKA 83: Ergene Velimeşe yine etkili geldi. Ömer’in gollük vuruşunda Abdulhamit topu çizgiden çıkarttı.

