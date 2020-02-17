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Hamza Ali Küçük Türkiye şampiyonu

Rize’de düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi Türkiye Güreş Ligi Finallerinde serbest stil 75 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Hamza Ali Küçük birinci oldu.

Hamza Ali Küçük Türkiye şampiyonu

Rize’de düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi Türkiye Güreş Ligi Finallerinde serbest stil 75 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Hamza Ali Küçük birinci oldu.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:16
Hamza Ali Küçük Türkiye şampiyonu

Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Türkiye Güreş Şampiyonası finalleri Rize’de yapıldı. Çorum’u temsil eden sporculardan Hamza Ali Küçük şampiyon oldu.

Grup, çeyrek final ve yarı final müsabakaları sonunda kilolarında dereceye giren güreşçilerin mücadele ettiği ANALİG Finalleri Rize’de yapıldı. Finallerde, Çorum’u antrenör Sinan Mumcu nezaretinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Mustafa Kaplan ve Hamza Ali Küçük temsil etti.

41 kiloda mindere çıkan Mustafa Kaplan başarılı güreşler çıkartmasına rağmen dereceye giremezken, 75 kiloda mücadele eden Hamza Ali Küçük tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Antrenör Sinan Mumcu, Türkiye şampiyonu olan sporcusu Hamza Ali Küçük’ü başarısından dolayı kutlarken, kendisinden Avrupa’da da derece beklediklerini söyledi.

(Ömür SOYTEMİZ)

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