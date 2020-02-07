Hamit Işık istifa etti

Başkan Fatih Özcan’ın Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Bu kadroya inanmayan yöneticiler var. Yönetimde de revizyona gideceğim” ifadelerinde kendisini kastettiğini belirten Hamit Işık, Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın’ın dedikodudan ibaret olan bir takım söylemleri gerçekmiş gibi Başkan Fatih Özcan’la paylaştığını, sonrasında bunların dedikodu olduğunun ortaya çıktığını ancak yaşananların kendisini son derece üzdüğünü kaydederken, “Kulüp Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın’ın daha rahat çalışması ve mesaisini dedikodulara harcamaması, şehrin marka değeri Çorum Futbol Kulübü’ne daha sağlıklı hizmet vermesi adına Çorum Futbol Kulübü’ndeki görevimden istifa ediyorum” ifadelerini kullandı.

İstifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Hamit Işık’ın açıklamaları şöyle: “Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi, Kulüp Başkanımız Sayın Fatih Özcan düzenlediği basın toplantısında Sancaktepe F.K. mağlubiyeti ve oynanacak Pendikspor maçlarına değinmiş olup, son bölümlerdeyse yönetimde revizyona gideceğini, bu kadroya inanmayan yöneticilerin olduğunu dile getirmiştir. Geçen sezon ile bu sezonun kıyaslandığını, geçen sezon 2 milyon TL peşin parayı masaya koyduğunu, herkesin peşinatını aldığını ve yokluk içinde mücadele ettiklerini belirtmiştir.

OĞUZHAN YALÇIN, O İNANMAYAN YÖNETİCİNİN BEN OLDUĞUMU SÖYLEMİŞ

Toplantı sonrası Sayın Başkanla görüştüğümüzde, takımın ve Kulüp Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın’ın başarısız olduğu yönünde sağda solda yorum yapıldığını belirtmiş ve basın toplantısında inanmayan yöneticinin Oğuzhan Yalçın’ın kendisine benim olduğumu söylediğini belirtmiştir.

İNANMADIĞIM HİÇBİR YERDE OLMADIM

Asla böyle bir iddianın muhatabı olmamakla birlikte, şu gerçeği kamuoyuna açıkça belirtmeliyim ki, gerek Çorum Belediyespor, gerek Yeni Çorumspor, gerekse Çorum Futbol Kulübü’nde görev yaptığım süre içerisinde, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket etmiş, başarıda da başarısızlıkta da pay sahibi olmuş bir kişiyim. Ben hayatım boyunca inanmadığım hiçbir yerde olmadım. Çorum’da, sportif anlamda da ne kadar başarılı ya da başarısız olduğum konusu kamuoyunun taktirindedir.

Ben, görev yaptığım veya yapmadığım sürelerde hiçbir dava arkadaşımı satmadığım gibi hiç kimseyle de aile içi mahremiyet içeren konular paylaşmadım

ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK MİMARI FATİH ÖZCAN’DIR

Şunu özellikle vurgulamalıyım ki, geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonlukta başkanı, yöneticisi, hocası, futbolcusu, basını, taraftarı, bütün Çorum’un emeği ve katkıları vardır. Kuşkusuz şampiyonluğun en büyük mimarı Fatih Özcan’dır. Bu bağlamda, benim de Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlusu sıfatıyla hasbelkader bir takım katkılarım olmuştur.

DEDİKODU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Fakat, bu sezon başından itibaren Sayın Başkanın tercihi ile Oğuzhan Yalçın Genel Koordinatör olarak göreve getirilmiş ve her konuda tam yetki verilmiştir. Oğuzhan Yalçın, Çorum Belediyespor ve Yeni Çorumspor’da yöneticiliğini yaptığım bir kardeşimdir. Yapısını ve karakterini çok iyi bildiğim Oğuzhan Yalçın’ın üzerinde de hasbelkader emeğim vardır. Ama üzülerek görüyorum ki, bu genç kardeşimiz duyduğu bir takım iddiaları bana teyit ettirme ya da iddia sahipleri ile yüzleştirme gereği duymadan konuyu Sayın Fatih Özcan ile paylaşmış, dedikodudan ibaret bir takım söylemler beni derinden üzmüştür. Kısa zaman sonra da bu konuşulanların bir dedikodudan ibaret olduğu da zaten ortaya çıkmıştır.

BU TAKIMIN DÜŞMEMESİ BAŞARIDIR

Sezon başından bu tarafa gelen bir takım yanlış anlamalar ve dedikodu söylemler maalesef konuyu içinden çıkılmaz bir hale sürüklemiştir. Açık yüreklilikle söylüyorum ki, bu sezon takımımızın ya da Oğuzhan Yalçın’ın başarısız olduğu veya olacağı yönünde tek bir sözüm yoktur. Oysa kamuoyunda bana sorulduğunda çok düşük bütçe ile kurulan bu takımın özellikle ilk yarıda son derece başarılı olduğunu, küme düşmediğimiz bir durumda da başarılı sayılacağımızı her yerde ifade ettim. Bu tezimde de hala aynı inancı taşıyorum.

OĞUZHAN YALÇIN’IN DAHA RAHAT ÇALIŞMASI İÇİN İSTİFA EDİYORUM

Sonuç olarak, asıl olan Çorum Futbol Kulübü’dür. Hepimiz bu kulübün birer neferiyiz. Önemli olan sadece görev yaparken değil görevden ayrılmış olduğumuzda da saygınlığımızı korumak ve şehrin her noktasında selamlaşacak insan bulabilmektir.

Hak etmediğim ve derin üzüntü duyduğum, mizacıma çok ters olan bu durum karşısında, Kulüp Genel Koordinatörü Oğuzhan Yalçın’ın daha rahat çalışması ve mesaisini dedikodulara harcamaması, şehrin marka değeri Çorum Futbol Kulübü’ne daha sağlıklı hizmet vermesi adına Çorum Futbol Kulübü’ndeki görevimden istifa ediyorum.

Başta değerli kardeşim, Fatih Özcan olmak üzere, benden desteğini bir an olsun esirgemeyen büyük Çorumspor ailesine, taraftarına sonsuz teşekkür ederek, sezonun kalan haftalarında camiamıza üstün başarılar diliyorum. En derin Saygılarımla…”

IŞIK’IN YERİNE MUSTAFA ERCAN

Hamit Işık’ın Çorum Futbol Kulübü Derneği Başkanlığı ve Çorum Futbol Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa etmesinin ardından yerine atama yapıldı.

Çorum Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada, Işık’ın istifasıyla boşalan dernek başkanlığına yönetim kurulu üyesi Mustafa Ercan’ın atandığı belirtilirken, kulüp başkan yardımcılığı görevini ise 2.Başkan Mustafa Şeker’in devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Hamit Işık’a bu zamana kadar verdiği emeklerinden dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki hayatında başarı dileklerinde bulunuldu.