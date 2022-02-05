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Haltere görkemli açılış

Çorum’da devam eden Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’na görkemli açılış yapıldı.

Spor 05.02.2022, 00:41
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Haltere görkemli açılış

Türkiye Halter Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Çorum Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Büyükler (kadın-erkek) Ferdi Türkiye Şampiyonası Çorum’da devam ediyor. 3 Şubat Perşembe günü start alan şampiyonanın açılışı dün yapıldı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen açılış törenine, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal,  İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, federasyon yetkilileri, antrenörler ve sporcular katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, sporcu geçişi ile devam etti. Halk oyunları gösterisinin ardından protokol konuşmalarına geçildi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yaptığı selamlama konuşmasında Çorum’a gelen tüm sporculara ve antrenörlere hoş geldin derken, Çorum’dan mutlu ayrılmaları için elinden geleni yapacağını da söyledi. Çorum’un dünyanın merkezi olduğuna da vurgu yapan Aşgın, Çorum’un ilerleyen yıllarda halterin de merkezi olacağını söyledi.
Açılış seremonisi, dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül töreni ve emeği geçenlere verilen plaket takdim töreninin ardından sona erdi.


45 İLDEN 355 SPORCU
3 Şubat’ta başlayan şampiyonada 45 ilden 355 sporcu madalya mücadelesi veriyor. İlk gün gerçekleşen B ve C grubunda kadınlarda 45, 49 ve 55 kilolarda, erkeklerde ise, 55, 61, ve 67 kilolarda silkme ve koparma müsabakalar yapıldı. Dün ise kadınlarda 59 ve 64 kilolarda silkme ve koparma müsabakaları gerçekleşti.


EMEĞİ GEÇENLERE PLAKET VE FORMA
Çorum’da devam eden Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nın açılış töreninde Federasyon Başkanı Talat Ünlü tarafından emeği geçenlere plaket ve milli takım forması verildi.
Açılış töreninin son bölümünde gerçekleşen plaket takdim töreninde Federasyon Başkanı Talat Ünlü, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç’e, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’a, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’e, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’a, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız’a ve Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak’a  özel plaket ve milli takım forması hediye etti.


İLK MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU
Çorum’da devam eden Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nda ilk 2 günde gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen açılış seremonisinde madalya takdim töreni de yapıldı. Kadınlarda birinci gün gerçekleşen 45 kilo müsabakalarında Ankara’dan Melisa Güneş birinci, Mersin’den Gamze Altun ikinci, İstanbul’dan ise Ezgi Kılıç üçüncü oldu. 49 kilo müsabakalarında ise Kırıkkale’den Nurgül Yüksel birinci, Gaziantep’ten Edanur Yılmaz ikinci, Bahar Kırat üçüncülüğü elde ederken, 44 kilo müsabakalarında ise birincilik kürsüsüne İstanbul’dan Duygu Alıcı, Konya’dan Ayşegül Çoban ikinci, yine Konya’dan Medine Bilicier ise üçüncü oldu.
İkinci gün gerçekleşen 59 kilo müsabakalarında ise Ankara’dan Sümeyye Çelik birinci, Gaziantep’ten Burcu Alıcı ikinci, Konya’dan Hatice Karagöz üçüncü olurken, 64 kiloda Ankara’dan Nuray Güngör birinci, Antalya’dan Fulya Büyükleblebi ikinci, yine Ankara’dan Zerda Çağlar ise üçüncülüğü elde etti. Açılış töreninde dereceye giren bu sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.


(Rıfat KARA)
 

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