Halterciler Avrupa Şampiyonası’na Çorum’da hazırlanıyor

2-12 Nisan tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Erkek A Milli Halter Takımı Çorum’da kampa girdi.

Teknik Direktör Raif Özel, antrenörler Mehmet Doğan ve Muammer Şahin nezaretinde Anitta Otel’de sıkı bir antrenman programı uygulayan Halter Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını 1 Nisan’a kadar Çorum’da sürdürecek. Milliler, kamp sonrası Rusya’ya gidip madalya mücadelesi verecekler.

Kampta, 55 kiloda Muammer Şahin, 61 kiloda Ferdi Hardal, Caner Topbaş ve Bünyamin Sezer, 67 kiloda Emrah Aydın, 73 kiloda Danyer İsmaiyov ve Muhammed Furkan Özbek, 81 kiloda Ramazan İlhan ve Batuhan Yüksel, 89 kiloda Eşref Yakut, 109 kiloda Cebrail Acar, +109 kiloda da Yıldıray Kaplan sporcu olarak yer alıyor.

Teknik Direktör Raif Özel, çok iyi bir kamp ortamında çalıştıklarını belirtirken, şampiyonada Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

EĞER’DEN ZİYARET

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, dün haltercilerin antrenmanını ziyaret etti. Milli takım kampına evsahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden ve teknik direktör Raif Özel’den kamp çalışmaları ile ilgili bilgi alan Eğer, millilere Avrupa şampiyonasında başarı dileklerinde bulundu.

(Rıfat KARA)