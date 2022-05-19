“Halkımızı ve işadamlarımızı, ortak paydamız Çorum FK’ya destek olmaya davet ediyorum”

Çorum FK’nın yeni sahibi Murat Yıldırım ve yeni Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, önceki gün gerçekleşen devir işlemlerinin ardından, ilk ziyaretlerini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a gerçekleştirdiler.

Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret sırasında, devir süreci ve bundan sonra izleyecekleri yol haritası ile ilgili bilgi veren Murat Yıldırım ve Oğuzhan Yalçın, Çorum’un tüm katmanlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını, el birliği ile Çorum FK’yı layık olduğu yerlere taşımayı amaçladıklarını anlattılar.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, yasalar çerçevesinde, önceki yönetimlere olduğu gibi, desteklerinin devam edeceğini belirtirken, Murat Yıldırım ve Oğuzhan Yalçın’a, başarı dileklerinde bulundu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ziyaretle ilgili olarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, tüm Çorumluları, Çorum FK’ya destek olmaya davet etti. Aşgın, yaptığı açıklamada, “Şehrimizin takımı, Çorum FK’yı devralan kaptan Murat Yıldırım ve yeni Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’a, nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. Kulübümüze, bu zamana kadar hizmet eden önceki dönem yöneticilerine teşekkür ediyorum. Tüm Çorum halkını ve işadamlarımızı, ortak paydamız Çorum FK’ya destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

