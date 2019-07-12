Halk Koşusuna 25 atlet katıldı!

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Halk Koşusu’nda dereceye girenler belli oldu. Fuar Alanı Koşu Parkuru’nda gerçekleşen yarışlar özel sporcular, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Özel sporcular 16 atlet ile 300 metrede, gençler 7 atlet ile 3000 metrede, büyükler ise 2 sporcu ile 6000 metrede yarıştı.

Kıyasıya geçen yarışlar sonunda özel sporcular kategorisinde kızlarda Ebru İpek 54 saniye 8 salise derecesi ile birinci, Ebru Yayla 1 dakika 7 saniye 69 salise derecesi ile ikinci, Tuğçe Toy 1 dakika 10 saniye 77 salise derecesi ile üçüncülüğü elde ederken, özel sporcular erkekler kategorisinde ise Mehmet Düz 52 saniye 86 salise derecesi ile birinci, Murat Öztürk 1 dakika 77 salise derecesi ile ikinci ve Serdar Köse 1 dakika 4 saniye 37 salise derecesi ile üçüncü olarak tamamladı.

Genç kızlar kategorisinde Aybüke Koca 16 dakika 13 saniye 10 salise derecesi ile birinci, Özel Aköz 17 dakika 37 saniye 29 salise derecesi ile ikinci, Damlagül Akpolat 18 dakika 46 saniye 39 salise derecesi ile üçüncü olmayı başarırken, genç erkeklerde Seydi Kaan Yurdakul 11 dakika 27 saniye derecesi ile birinci, Mehmet Kalyoncu ise 11 dakika 27 saniye 68 salise derecesi ile ikinci oldu. 6000 metre büyükler kategorisinde ise sadece 2sporcu mücadele etti. Bayanlar kategorisinde yarışan Elif Ezgi Şimşek 33 dakika 20 saniyede yarışı tamamlarken, erkeklerde ise Abdullah Yılmaz 23 dakika 20 saniyede bitiş çizgisine ulaştı.

Yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)