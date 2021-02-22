Halil Özsoy Trabzon Yarı Maratonu’nda üçüncü oldu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Trabzon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası dün koşuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 41. Uluslararası Trabzon Yar Maraton ve 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası bu yıl ‘Umuda Koş’ sloganı ile korona virüsle mücadelede fedakârca görev yapan sağlık çalışanları için koşuldu. Yarışlar kapsamında ilk olarak Hızırbey Mahallesi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) önünden halk koşusu başladı. Ardından 10 kilometre ve 21 kilometre Yarı Maraton ile Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi.

Yapılan yarışmalar sonucunda, 2021 Türkiye Maraton Şampiyonası’nda Türk tasnif erkekler kategorisinde 2.12.15'lik derecesiyle Ömer Alkanoğlu birinci, 2.13.54'lük zamanıyla Üzeyir Söylemez ikinci, 2.19.50'lik derecesiyle Yavuz Ağralı üçüncü oldu.

Türk tasnif kadınlar kategorisinde ise 2.31.37'lik derecesiyle Meryem Erdoğan birinciliği, 2.34.52'lik derecesiyle Fadime Suna Çelik ikinciliği, 2.41.26'lık zamanıyla Tubay Erdal üçüncülüğü elde etti.

Yarı maratonun erkekler kategorisinde de 1.2.18'lik derecesiyle Kenyalı Roncer Konga ilk sırayı alırken, 1.02.20'lik zamanıyla Sezgin Ataç ikinci, 1.03.16'lık derecesiyle de Etiyopyalı Getaya Gelaw üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Kenyalı Stella Rutto 1.07.45'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı. Rutto'nun ardından 1.08.34'lük derecesiyle Kenyalı Daisy Kimeli ikinciliği, 1.12.15'lik derecesiyle Fatma Demir üçüncülüğü elde etti.

Etkinlik kapsamında, 26’ıncısı yapılan halk koşusu ile 10,5 kilometre yarışları da gerçekleştirildi. Etkinliğin 10,5 kilometre yarışının erkekler kategorisinde 31.32'lik zamanıyla Ersin Tekal, Çorumlu atlet Halil Özsoy ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise 35.37'lik derecesiyle Tuğba Güvenç birinci sırayı aldı. Halk koşusunda ise Nihat Genç birinci, Hakkı Yıldız ikinci, Ramazan Aslan üçüncü oldu.

(Spor Servisi)