Halil İbrahim’in parmağı kırıldı!
Çorum FK’nın, 1461 Trabzon FK ile oynadığı maçta, son saniyede takımına galibiyeti getiren golün sahibi Halil İbrahim Sönmez’in el parmağı kırıldı.
Spor 11.04.2022, 20:59
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Maça ilk 11’de başlayan Halil İbrahim Sönmez’in, ilk yarıda, rakibi ile girdiği ikili mücadelede, yerde kaldığı bir pozisyonda, sol el yüzük parmağı kırıldı. Çorum FK’nın sağlık ekibi, deneyimli futbolcuya, anında müdahale etti. Sol eli sargı bezi ile sarılan Halil İbrahim, acı çekmesine rağmen maça devam etti.
Çorum FK’nın maçtaki en etkili oyuncusu olarak dikkat çeken Halil İbrahim Sönmez, 85.dakikada Berkay Can’ın attığı gol öncesinde ortayı yapan oyuncu olurken, son saniyede de topu ağlarla buluşturarak, takımına galibiyeti getirdi.
Halil İbrahim’in, maçı kırık parmakla tamamlaması, taraftarlar tarafından takdirle karşılandı.
(Hüseyin AŞKIN)
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