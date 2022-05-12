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Halil İbrahim bereketi

Biten sezonda, 38 maçta 58 gol atan Çorum FK’nın en golcü futbolcusu, 15 golle Halil İbrahim Sönmez oldu. Takıma devre arasında katılan ünlü golcü Mehmet Akyüz 9 golle takımın en golcü ikinci futbolcusu olurken, Burak Çalık 8, Batuhan Er de 6 golle takımın gol yükünü çeken oyuncuların başında geldiler.

Spor 12.05.2022, 01:14
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Halil İbrahim bereketi

2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve sezonu 65 puanla 7.sırada tamamlayan Çorum FK, Play-Off’u 1 puan farkla kaçırırken, takımın en skorer oyuncusu, Halil İbrahim Sönmez oldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, 2021-2022 Sezonunda oynadığı 38 lig maçında, 18 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi alırken, 65 puan topladı ve puan cetvelinin 7.basamağında yer aldı. Bu maçlarda 58 gol atan Çorum FK, kalesinde ise 41 gol gördü.
18 FUTBOLCU GOL SEVİNCİ YAŞADI
38 maçta rakip fileleri 58 kez havalandıran Çorum FK’nın kadrosunda yer alan futbolculardan 18’i gol atma başarısı gösterdi. 32 yaşındaki kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez, 15 golle Çorum FK’nın en skorer oyuncusu olurken, takıma devre arasında katılan ünlü golcü Mehmet Akyüz, 9 gol attı. Sezon içerisinde genelde kanat, zaman zaman da forvet oynayan Burak Çalık, 8 golle Çorum FK’nın en golcü üçüncü oyuncusu oldu. Çorum FK’nın golcüleri listesinde, Burak Çalık’ı, 6 golle forvet oyuncusu Batuhan Er takip etti.
GİDENLERDEN 9 GOL
Devre arasında Çorum FK’dan ayrılan ve sezonun ikinci yarısını Ankaraspor’da geçiren Mehmet Gürkan Öztürk, 4 gol atarken, Murat Yıldırım ve Umut Kaya, 2’şer golle Çorum FK’nın gol yüküne omuz verdiler.
İsmet Benli, Salih Zafer Kurşunlu, Emre Öztürk, Hasan Küçcük, Seçkin Getbay, Muhsin Yıldırım, Recep Türköz, Volkan Keskin, Volkan Okumak, Berkay Can Değirmencioğlu ve Hakkı Can Aksu, Çorum FK adına rakip fileleri birer kez havalandırırken, kırmızı-siyahlı ekibin bir golünü de Etimesgut Belediyesporlu Halil Köçer kendi kalesine attı.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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